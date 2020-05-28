Поджоги и мародерство: власти Миннесоты просят ввести Нацгвардию

В Миннеаполисе (США) второй день продолжаются уличные протесты, после того как полицейский убил темнокожего мужчину, 46-летнего Джорджа Флойда. В ходе протестов вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Daily Mail.

Пожар, который вспыхнул в Миннеаполисе, охватил весь квартал. Местные власти запросили поддержку Нацгвардии.

Участники протеста подожгли здание компании по продаже автомобильных комплектующих AutoZone. Губернатор штата Миннесота Тим Уолз заявил на своей странице в Twitter, что обстановка в городе переросла в чрезвычайно ситуацию.

"Обстановка в Миннеаполисе переросла в чрезвычайно опасную ситуацию. Для всеобщей безопасности, пожалуйста, покиньте этот район и позвольте пожарным и медикам добраться до места происшествий", - обратился он к протестующим.

Фото: протесты в Миннеаполисе (https://twitter.com/bakarelmi)

Отметим, в этом городе полицейский убил темнокожего мужчину, 46-летнего Джорджа Флойда, при жестком задержании. Полицейский надавил ему на горло коленом и долгое время не отпускал. При этом мужчина повторял: "Я не могу дышать". Позже Флойд скончался в больнице.

После этого в городе началась уличные протесты, люди начали громить полицейские участки и машины. Полицейские, в свою очередь, применяют против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ. В в ходе беспорядков в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек.

Напомним, в США вспыхнули протесты после убийства афроамериканца полицейскими.

Кроме того, в 2016 году в штате Миннесота были массовые протесты из-за убийства афроамериканца Филанда Кастила.