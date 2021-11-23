Время правосудия. Как Украина наказывает Россию в международных судах

Дело о "скифском золоте", победа "Нафтогаза" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже – это одни из самых ярких примеров побед Украины над страной-агрессором в международных судах за последние годы.

Ожидаемо, такие решения западной Фемиды вызывают открытое раздражение в России. Там, например, угрожают Амстердаму последствиями за решение вернуть "скифское золото" Украине и называют судебное постановление "опасным прецедентом".

Сейчас на рассмотрении в иностранных юрисдикциях находится еще около десятка дел, касающихся конфликта Украины и России. Одной инстанции, которая отвечала бы за них, нет. Так, например, споры в Морском трибунале и Международном суде ООН курирует МИД, а за дела в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) отвечает Минюст.

"Активные юридические баталии, юридические "боевые действия" с Российской Федерацией в Украине ведутся по всему миру. Там идут стратегические бои, и на кону не столько деньги, сколько политика", – объяснил текущую ситуацию министр юстиции Денис Малюська.

Европейский подход

24 ноября Европейский суд по правам человека планировал начать слушания по "Донбасскому делу". Это объединенный иск Украины и Нидерландов по многочисленным нарушениям прав человек в ОРДЛО и обстоятельствам катастрофы рейса МН-17.

Однако в последний момент РФ сорвала заседание – судья, назначенный по ее квоте внезапно отказался от дела, а найти ему замену не успели. Новая дата слушаний – 26 января 2022 года.

"Россия таким образом пытается заблокировать разбирательство или как минимум завести в процесс более опытного и опасного для нас судью от РФ", – сказал РБК-Украина о данной ситуации собеседник в правительстве.

Украина может привлечь Россиию к ответственности в ЕСПЧ (фото: osce / usmission.gov)

В свою очередь, в Минюсте оптимистично смотрят на перспективы этого дела в Евросуде. "Украина уверена в своей правовой позиции и будет делать все, чтобы привлечь РФ к ответственности в ЕСПЧ", – подчеркнул министр юстиции Денис Малюська в комментарии изданию.

ЕСПЧ – единственный суд, который может наказать страну-оккупанта за многочисленные нарушения прав человека в захваченных районах. Для этого он должен установить факт "эффективного контроля" за этой территорией. Россия как страна-подписант Конвенции прав человека вынуждена соблюдать установленные в документе обязательства.

Но чем больше Евросуд выносил решений не в пользу РФ, тем чаще ее руководители заявляли о "необязательности" и "вредности" их исполнения. Завершилось это все тем, что в 2020 году по инициативе Владимира Путина в российской Конституции была закреплена возможность не исполнять решения международных судов, если это "противоречит основам публичного правопорядка РФ".

Украину и европейскую Фемиду такие "новации" не остановили и в январе текущего года случился прорыв. Первая из наших жалоб против России была принята судом к рассмотрению по существу.

Она касается преступлений, совершенных во время оккупации Крыма. ЕСПЧ фактически согласился с украинскими аргументами, что именно российское правительство несет ответственность за нарушения прав человека на полуострове с 27 февраля 2014 года. Теперь суд в течение нескольких лет будет исследовать все предъявленные нашей страной доказательства.

Срок финальных решений по украино-российским спорам предугадать сложно, говорят эксперты. Так, бывший уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий, заявил, что Россия специально "тормозит" судебные процессы, в которых ее позиции выглядят уязвимо.

"Я уверен, что это не Европейский суд по правам человека их (дела, – ред.) затягивает, а РФ постоянно просит сдвинуть сроки якобы для подачи дополнительной информации, документов и тому подобное. Россия делает все возможное для затягивания – это факт", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

В то же время юрист признал, что и ЕСПЧ со своей стороны межгосударственные дела рассматривает очень долго. Это связано и со сложностью, объемом этих дел и большим количеством эпизодов.

Решений ЕСПЧ в делах против России не стоит ждать быстро (фото: coe.int)

Например, жалобу Грузии против России, которая касается "трехдневной войны" августа 2008 года, Евросуд рассматривал 12 лет и вынес решение только в январе 2021 года. В нем, кстати, европейская Фемида частично признала ответственность РФ за нарушения прав человека на оккупированных территориях, сейчас решается вопрос о размере компенсаций грузинам.

Дело "Кипр против Турции" европейские судьи рассматривали 20 лет и итоге обязали турецкое правительство выплатить грекам-киприотам около 90 млн евро за нарушение их прав.

В случае успешного разрешения украинских дел Европейский суд также обяжет российское правительство выплатить сатисфакцию пострадавшим на Донбассе и в Крыму. Но не только материальный аспект важен в такого рода спорах.

"Это не только про компенсации пострадавшим. На самом деле решение ЕСПЧ возлагает на государство обязанность также восстановить нарушенный порядок вещей и принять меры, чтобы не допустить аналогичные нарушения в будущем", – объяснил Кульчицкий.

При этом он предупредил, что международные суды – это "игра в долгую", но они помогают продолжать давление на агрессора и готовят "юридическую основу" на будущее.

Всего же за прошедшие семь лет с начала конфликта Украина подала против РФ девять заявлений в ЕСПЧ, наш оппонент – всего одно. Большинство из них пока не дошли до стадии рассмотрения по существу. Как-либо "ускорить" обитателей Дворца правосудия в Страсбурге невозможно.

Цель назначения – Гаага

Тихий нидерландский городок Гаага в сознании большинства украинцев воспринимается как некий символ "торжества международного правосудия". В первую очередь, потому, что именно здесь почти 25 лет (1993-2017 года) созданный решением Совбеза ООН Международный трибунал публично судил виновников кровопролитной войны в Югославии. В том числе и бывшего президента этой страны Слободана Милошевича.

Гаага остается центром международной юстиции и сейчас. Здесь располагаются наивысшие судебные инстанции мира – Постоянный третейский суд, Международный суд ООН и Международный уголовный суд, который фактически заменил собой "временные" трибуналы по Югославии и Руанде. В каждой из этих инстанций Украина ведет юридические бои с оппонентами из России. И уже достигла определенных промежуточных успехов.

Россия препятствует работе международных судов в делах против нее (фото: GettyImages)

Так, при Постоянном третейском суде Украина инициировала два арбитража с РФ. Оба касаются нарушений Конвенции ООН по морскому праву. В первом исковом заявлении (меморандуме), поданном еще в сентябре 2016 года, наша страна поднимает вопрос о незаконном использовании Россией почти 90 тысяч кв. км вод Черного и Азовского морей около Крыма.

"Россия лишает Украину возможности пользоваться богатыми углеводородными и рыбными ресурсами в собственных морских районах Украины. Она эксплуатирует эти ценные морские ресурсы для себя", – говорится в нем.

За прошедшие пять лет Арбитраж так и не начал рассматривать спор. Судя по его графику, еще как минимум до сентября 2022 года стороны должны обмениваться предварительным возражениями и только тогда коллегия арбитров, возможно, перейдет к слушаниям о приемлемости иска.

В другом арбитражном процессе, который Украина ведет против России, дела продвигаются быстрее. В апреле 2019 года команда нашего МИДа подала меморандум, связанный с незаконным задержанием трех украинских кораблей ВМС и 24 моряков, которые хотели пройти через Керченский пролив.

В середине октября текущего года уже состоялись первые устные слушания в арбитраже о приемлемости дела. Если суд примет его к рассмотрению, то вердикт можно ожидать через пару лет.

"Оптимистично можно оценивать, что решение будет где-то в 2023 году", – отметила представитель Украины в этом процессе Оксана Золотарева.

Еще одна "гаагская битва" между Украиной и Россией происходит в Международном суде ООН. Этот орган правосудия с 75-летней историей может рассматривать споры между государствами по любым вопросам. Например, в 2004-2009 годах он рассматривал конфликт Украины и Румынии о разграничении прибрежного шельфа в Черном море.

Сейчас же наше правительство пытается через этот суд привлечь РФ к ответственности за нарушение двух подписанных ею конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

Два года назад – в ноябре 2019 – Международный суд ООН признал свою юрисдикцию и дал сторонам время до декабря 2022 года обменяться письменными возражениями. После этого срока, то есть в 2023 году, суд скорее всего перейдет к слушаньям дела по существу.

И в этом процессе, и в "морских" арбитражах Украина требует взыскать с РФ моральную и материальную компенсацию за ущерб и обязать ее прекратить нарушения норм международного права.

Впрочем, наиболее "именитый" среди простых украинцев символ – Гаагский трибунал, он же Международный уголовный суд – еще не сказал своего веского слова по ситуации в Украине. Только он может наказать российских чиновников за военную агрессию, геноцид и другие преступления против человечности.

Хоть мы и не являемся полноправными участниками суда (Украина подписала, но не ратифицировала Римский статут МУС), еще в апреле 2014 года правительство обратилось к трибуналу с просьбой расследовать преступления на Майдане, а позже – и конфликт в Крыму и на Донбассе. Спустя пять с половиной лет, в декабре 2020 года, Офис прокурора МУС объявил о завершении изучения ситуации в Украине.

Российская агрессия стала объектом исков в международных судах (фото: Andrew Burton / Getty Images)

Дальше – официальное расследование, определение подозреваемых и начало судебных слушаний. Пока что, впрочем, процесс несколько затормозился. Это связано и со сменой главы Офиса прокурора МУС (Фату Бенсуда в июне 2020 сменил Карим Хан), и с чрезмерной загруженностью суда другими делами. Так что украинское дело в трибунале сейчас в "подвешенном состоянии" – предварительное изучение завершено, а официальное расследование еще не начато.

Юрист Владимир Василенко – бывший судья Гаагского трибунала по Югославии – указывает на еще одну причину задержки. "Первое, что нам надо сделать, это ратифицировать статут МУС. Потому что сейчас на нас там смотрят, как на дикарей. Ведь мы от них требуем рассматривать дела, но ратифицировать Римский статут не хотим", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

При этом Василенко призвал не идеализировать работу Международного уголовного суда и не ожидать от него чрезмерно много.

"Это сложный и долгий процесс. И даже если будут вынесены в отношении конкретных лиц приговоры, то их практически невозможно будет исполнить. Но, тем не менее, это надо делать. И Международный уголовный суд может быть для этого наиболее эффективным механизмом", – уверен юрист.