Під час обстрілу російських бойовиків на Донбасі поранений український боєць
Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників на Донбасі. В результаті обстрілу один військовослужбовець дістав проникаюче осколкове поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Як зазначається в повідомленні, після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я - задовільний.
"На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність ворога", - зазначили в прес-службі.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Нагадаємо, рух поїздів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежено через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території. З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине.