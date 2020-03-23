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На время карантина в Украине запрещено отключать коммунальные услуги из-за долгов

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 16:36
На время карантина в Украине запрещено отключать коммунальные услуги из-за долгов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство запретило местным властям и предприятиям отключать от коммунальных услуг украинцев, которые имеют долги

В Министерстве развития общин и развития территорий рассказали, какие льготы предоставляются украинцам при оплате жилищно-коммунальных услуг во время действия карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:

  • начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за ЖК услуги;
  • прекращение/приостановление предоставления ЖК услуг гражданам в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме;
  • принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья (жилых домов, частей жилых домов, квартир, комнат в квартирах, комнат, жилых секций или блоков в общежитиях, других жилых помещений), принадлежащего на праве частной собственности украинцам, во время принудительного выполнения решений судов по взысканию задолженности за ЖК услуги;
  • принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату ЖК услуг для жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения

Напомним, сегодня стало известно, что Кабинет министров увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на время действия карантина.

Также РБК-Украина сообщало, что просрочка оплаты коммунальных услуг из-за карантина в Украине не повлечет за собой автоматического лишения прав на субсидию.

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