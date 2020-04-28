За время карантина сотрудники ЦОКов "Хмельницкгаза" обработали 133 тыс. обращений

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Большинство вопросов касались сверки счетов за доставку газа и экспресс-регистрации на сайте 104.ua

Во время карантина специалисты 11 Центров обслуживания клиентов на территории Хмельницкой области предоставили более 133 тыс. консультаций по телефону. Об этом сообщает пресс-служба АО "Хмельницкгаз".

"Центры обслуживания клиентов "Хмельницкгаза" вынужденно закрылись для посетителей, но не прекратили работу. На время карантина сотрудники перешли в дистанционный формат обслуживания потребителей. Сейчас специалисты Центров обслуживания, в условиях карантина, работают дома. Для этого менеджеров ЦОКов было обеспечено необходимым оборудованием. Поэтому клиенты могут в обычном режиме получить ответ на любой вопрос, позвонив в свой контакт-центр", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, сейчас львиная доля обращений - 60% - о состоянии счета за доставку газа, 30% - передаче показаний счетчика и 10% - прохождение экспресс-регистрации в Личном кабинете потребителя на сайте 104.ua

"Помимо онлайн-консультаций, для наших клиентов также работает и услуга On duty. При необходимости, дежурные менеджеры ЦОКов связываются с такими клиентами и выдают документы, уже предварительно заказанные и изготовленные нашими специалистами, - информирует начальник клиентского сервиса АО "Хмельницкгаз" Юлия Стрелец. - Кроме того, мы предлагаем клиентам пройти экспресс-регистрацию в Личном кабинете потребителя и получить постоянный доступ к собственному счету за газ и контролировать его, что особенно удобно во время карантина".

В пресс-службе напомнили, что сейчас все газовые вопросы можно решить онлайн. "Для этого работают сервисы: личный кабинет на сайте 104.ua, чат бот "7104ua" в Viber, мобильное приложение 104Mobile и др. Кроме того, с целью упрощенного доступа к онлайн-сервисам, была экстренно разработана и внедрена экспресс-регистрация для личного кабинета. Для этого достаточно позвонить в контакт-центр по телефону 067 01 14 104", - говорится в сообщении.