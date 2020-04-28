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За час карантину співробітники ЦОКів "Хмельницькгазу" опрацювали 133 тис. звернень

Новини » Енергетика     28.04.2020 - 14:30
За час карантину співробітники ЦОКів "Хмельницькгазу" опрацювали 133 тис. звернень
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Більшість питань стосувалися звіряння рахунків за доставку газу і експрес-реєстрації на сайті 104.ua

Під час карантину фахівці 11 Центрів обслуговування клієнтів на території Хмельницької області надали понад 133 тис. консультацій по телефону. Про це повідомляє прес-служба АТ "Хмельницькгаз".

"Центри обслуговування клієнтів "Хмельницькгазу" вимушено закрилися для відвідувачів, але не припинили роботу. На час карантину співробітники перейшли в дистанційний формат обслуговування споживачів. Зараз фахівці Центрів обслуговування, в умовах карантину, працюють вдома. Для цього менеджерів ЦОКів було забезпечено необхідним обладнанням. Тому клієнти можуть у звичайному режимі отримати відповідь на будь-яке питання, зателефонувавши в контакт-центр", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, зараз левова частка звернень - 60% - про стан рахунку за доставку газу, 30% - передачі показань лічильника і 10% - проходження експрес-реєстрації в Особистому кабінеті споживача на сайті 104.ua

"Крім онлайн-консультацій, для наших клієнтів також працює і послуга On duty. При необхідності, чергові менеджери ЦОКів зв'язуються з такими клієнтами і видають документи, вже попередньо замовлені і виготовлені нашими фахівцями, - інформує начальник клієнтського сервісу АТ "Хмельницькгаз" Юлія Стрілець. - Крім того, ми пропонуємо клієнтам пройти експрес-реєстрації в Особистому кабінеті споживача і отримати постійний доступ до власного рахунку за газ і контролювати його, що особливо зручно під час карантину".

У прес-службі нагадали, що зараз всі газові питання можна вирішити онлайн. "Для цього працюють сервіси: особистий кабінет на сайті 104.ua, чат бот "7104ua" в Viber, мобільний додаток 104Mobile та ін Крім того, з метою спрощеного доступу до онлайн-сервісів, була екстрено розроблена і впроваджена експрес-реєстрація для особистого кабінету. Для цього достатньо зателефонувати в контакт-центр за телефоном 067 01 14 104", - йдеться в повідомленні.

Для споживачів "Івано-Франківськгаз Збуту" розроблена експрес-реєстрація на 104.ua З початку карантину ЦОКи "Харківміськгазу" обробили понад 20 тис. звернень
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