Во время карантина онлайн платежи за газ в Винницкой области выросли на 60%

За время карантина, в марте-апреле текущего года, онлайн-расчеты за газ в Винницкой области выросли на 60%. Чаще всего потребители газа пользуются системами оплаты EasyPay, IBOX, IPAY, Portmone.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Винницагаз Сбыт".

"В марте-апреле 2020 года способами онлайн-оплаты за газ воспользовались 35,4 тыс. клиентов "Винницагаз Сбыт", тогда как в январе и феврале рассчитались онлайн только 22,3 тыс. потребителей. При этом количество онлайн-плательщиков в апреле, по сравнению с мартом, увеличилась на 11 тыс. и составила 20,3 тыс. клиентов компании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что заплатить за газ клиенты ООО "Винницагаз Сбыт" могут через онлайн-сервисы 104: Личный кабинет на сайте 104.ua, мобильные приложения 104Mobile и 104Mobile Light, чат бот 7104ua в Viber. С помощью этих онлайн-сервисов потребители газа могут также передать показания счетчика, узнать цену газа и сумму к оплате, загрузить счет, просмотреть историю потребления и платежей и тому подобное.

"Оплата потребленного газа с использованием онлайн-сервисов 104 и проверенных платежных систем является удобным и надежным способом расчета для наших клиентов. Кроме того, платя дистанционно, потребители не подвергают себя опасности лишних контактов, имеющих место при других формах расчетов, избегают очередей, экономят свое время и средства", - говорит директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Также в пресс-службе подчеркнули, что при использовании онлайн-способов оплаты услуг, важно указывать в назначении платежа номер лицевого счета потребителя, что позволит быстро идентифицировать платеж и зачислить его на счет соответствующего клиента.

В компании надеются, что с окончанием карантина, уровень платежей онлайн не уменьшится. Те потребители, которые испробовали удобство и скорость оплаты онлайн, будут пользоваться этими способами и в дальнейшем.