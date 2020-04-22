За время карантина неплатежи клиентов "Закарпатгаз Сбыта" выросли почти вдвое

Иллюстративное фото (УНИАН)

Общий долг закарпатцев за газ по состоянию на начало апреля 2020 года составляет почти 1,04 млрд грн

В марте 2020 года за газ оплатили 82% потребителей Закарпатья, что на 11% меньше расчетов в марте прошлого года. В 13% клиентов (35 тыс. потребителей) "Закарпатгаз Сбыта" долг за газ превышает 3 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Общий долг закарпатцев за газ по состоянию на начало апреля 2020 года составляет почти 1,04 млрд грн, что на 23% меньше, чем в прошлом году. При этом в "Закарпатгаз Сбыте" отмечают, что расчеты клиентов за потребленный газ ухудшились с момента введения карантина", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам пресс-службы, компания предоставляет возможности рассчитываться за газ не выходя из дома, несколькими видами онлайн и мобильных сервисов.

“Уменьшение общего долга связано, в первую очередь, с тем, что цена на газ в текущем отопительном периоде снизилась на 22% от цены прошлогоднего периода”, - пояснила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

В компании напомнили о необходимости полного и своевременного исполнения обязательств по оплате стоимости потребленного газа и недопущение накопления задолженности.

“Некоторые потребители решили не платить за газ в период карантина. Сейчас действительно сложная ситуация в стране и мы с пониманием относимся к ситуации. Однако, введенный Кабинетом министров Украины карантин не освобождает от выполнения обязанностей по оплате за фактически потребленный газ. Средства за газ придется оплатить в любом случае. Стоит не накапливать долги и рассчитываться за газ вовремя, тем более что значительная доля населения получает наличными субсидию и льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг и должна эти средства использовать по их целевому назначению”, - прокомментировала Виктория Томинець.

По ее словам, своевременная оплата за газ даст возможность в полном объеме обеспечивать потребителей природным газом, рассчитываться с оптовыми поставщиками, оплачивать налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет, а также выплачивать работникам заработную плату.

Для ограничения визитов в места скопления людей ООО "Закарпатгаз Сбыт" предлагает пользоваться современными возможностями онлайн-расчетов за потребленный газ через “Личный кабинет”, Viber-бот 7104ua или с помощью платежных онлайн систем, которые предлагают банковские учреждения.