За час карантину неплатежі клієнтів "Закарпатгаз Збуту" зросли майже вдвічі

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Загальний борг закарпатців за газ станом на початок квітня 2020 року складає майже 1,04 млрд грн

У березні 2020 року за газ сплатили 82% споживачів Закарпаття, що на 11% менше розрахунків у березні минулого року. У 13% клієнтів (35 тис. споживачів) "Закарпатгаз Збуту" борг за газ перевищує 3 000 грн. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Загальний борг закарпатців за газ станом на початок квітня 2020 року складає майже 1,04 млрд грн, що на 23% менше, ніж минулого року. При цьому у "Закарпатгаз Збуті" зазначають, що розрахунки клієнтів за спожитий газ погіршилися з моменту запровадження карантину", - йдеться у повідомленні.

В той же час, за словами прес-служби, компанія надає можливості розраховуватись за газ не виходячи з дому, декількома видами онлайн та мобільних сервісів.

“Зменшення загального боргу пов’язане, у першу чергу, з тим, що ціна на газ у поточному опалювальному періоді знизилася на 22% від ціни минулорічного періоду”, - пояснила директорка ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

В компанії нагадали про необхідність повного та своєчасного виконання зобов’язань з оплати вартості спожитого газу та недопущення накопичення заборгованості.

“Декотрі споживачі вирішили не сплачувати за газ у період карантину. Нині дійсно складна ситуація в країні і ми з розумінням ставимося до ситуації. Однак, запроваджений Кабінетом міністрів України карантин не звільняє від виконання обов’язків з оплати за фактично спожитий газ. Кошти за газ доведеться сплатити у будь-якому разі. Варто не накопичувати борги і розраховуватися за газ вчасно, тим паче що значна частка населення отримує готівкою субсидію та пільгу на оплату житлово-комунальних послуг і повинна ці кошти використовувати за їх цільовим призначенням”, - прокоментувала Вікторія Томинець.

За її словами, своєчасна оплата за газ дасть можливість у повному обсязі забезпечувати споживачів природним газом, розраховуватися з оптовими постачальниками, сплачувати податки, збори та обовязкові платежі до бюджету, а також виплачувати працівникам заробітну плату.

Для обмеження візитів у місця скупчення людей ТОВ "Закарпатгаз Збут" пропонує користуватися сучасними можливостями онлайн-розрахунків за спожитий газ через “Особистий кабінет”, Viber-бот 7104ua або за допомогою платіжних онлайн систем, які пропонують банківські установи.