Во время карантина две трети украинцев ощущали себя счастливыми

На уровень счастья не смогли повлиять даже суровые ограничительные меры
В апреле 2020 года счастливыми или скорее счастливыми себя ощущали 68% жителей Украины. Еще 14% чувствовали себя отчасти счастливыми, частично нет, и 16% в основном или совсем не считали себя счастливыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
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По сравнению с 2018 годом, процент счастливых людей в Украине в 2020 году вырос на 6 процентных пунктов (было 63%, стало 69%). В 2019 году вопрос не задавался.
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По данным социологов, ощущение счастья зависит от многих факторов, в том числе социально-демографических признаков, качества жизни, социальной среды и т. п.
По полу:
По уровню образования:
По возрасту:
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 22 по 25 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 2024 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.
Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в апреле 2020 года 49% опрошенных украинцев оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 38% - как посредственное (ни хорошее, ни плохое) или не смогли определить, а 13% - как плохое или очень плохое.
Отметим, по данным опроса Gallup International, в конце 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми, а 18% считали свою жизнь несчастливой.
Автор: Александр Белоус