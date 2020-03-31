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За время карантина "ДТЭК Сети" ликвидировали более 4000 аварий

Новости » Энергетика     31.03.2020 - 18:57
За время карантина "ДТЭК Сети" ликвидировали более 4000 аварий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также в компании вернули электроснабжение в дома более 300 тысяч украинцев

За время карантина "ДТЭК Сети" ликвидировали свыше 4000 аварий и вернули электроснабжение в дома более 300 тысяч украинцев. Об этом говорится в сообщении компании, передает РБК-Украина.

"Карантин, связанный с пандемией коронавируса, стал вызовом для всего украинского общества. Миллионы украинцев вынужденно находятся дома и операторы системы распределения ДТЭК Сети 24/7 делают все возможное для того, чтобы у людей были свет и комфорт. За время карантина наши специалисты ликвидировали 4353 аварии в 473 городах и селах Украины и вернули свет 323 тысячам клиентов", - сообщил генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх.

В компании также отмечают, что особое внимание энергетики уделили социально значимым объектам: больницам, поликлиникам и станциям скорой помощи.

Так, в Киеве проверили надежность электросети компании, питающей 71 медицинское учреждение. В Краматорске ликвидировали аварию на электролинии, питающей станцию скорой помощи. В Мариуполе - на электролинии, питающей городские больницы №2 и №9. В Большой Михайловке в Одесской области ликвидировали аварию в трансформаторе, который обеспечивает электричеством районную больницу.

Напомним, как сообщалось ранее, с 17 марта операторы системы распределения электроэнергии "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" перешли на дистанционное обслуживание клиентов.

Воспользоваться дистанционными сервисами можно на сайтах компаний, по телефонам их колл-центров, а также с помощью электронной почты и официальных страниц в Facebook.

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