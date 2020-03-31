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За час карантину "ДТЕК Мережі" ліквідували понад 4000 аварій

Новини » Енергетика     31.03.2020 - 18:57
За час карантину "ДТЕК Мережі" ліквідували понад 4000 аварій
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також в компанії повернули електропостачання в будини понад 300 тисяч українців

За час карантину "ДТЕК Мережі" ліквідували понад 4000 аварій і повернули електропостачання в будинки понад 300 тисяч українців. Про це йдеться в повідомленні компанії, передає РБК-Україна.

"Карантин, пов'язаний з пандемією коронавірусу, став викликом для всього українського суспільства. Мільйони українців вимушено перебувають вдома та оператори системи розподілу ДТЕК Мережі 24/7 роблять все можливе для того, щоб у людей були світло і комфорт. За час карантину наші фахівці ліквідували 4353 аварії в 473 містах і селах України та повернули світло 323 тисячам клієнтів", - повідомив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Іван Гелюх.

У компанії також відзначають, що особливу увагу енергетики приділили соціально значущим об'єктам: лікарням, поліклінікам та станцій швидкої допомоги.

Так, у Києві перевірили надійність електромережі компанії, живильної 71 медичний заклад. У Краматорську ліквідували аварію на електролінії, яка постачає електроенергію швидкій. У Маріуполі - на електролінії, яка постачає електроенергію міській лікарні №2 і №9. У Великій Михайлівці в Одеській області ліквідували аварію в трансформаторі, який забезпечує електрикою районну лікарню.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, з 17 березня оператори системи розподілу електроенергії "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "ДТЕК Донецькі електромережі", "Одесаобленерго" і "Київобленерго" перешли на дистанційне обслуговування клієнтів.

Скористатися дистанційними сервісами можна на сайтах компаній, за телефонами їх колл-центрів, а також з допомогою електронної пошти та офіційних сторінок у Facebook.

В Україні підготували понад 60 об'єктів для обсервації Підприємствам-експортерам необхідно забезпечити пріоритетність на ж/д та в портах, - експерт
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