За время карантина 90% клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" своевременно оплатили за газ

В период карантинных ограничений 90% семей Хмельницкой области своевременно платят за потребленный природный газ и не накапливают долгов. Более трети клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" рассчитываются за услуги онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Благодаря своевременной оплате, ООО "Хмельницкгаз Сбыт" в полном объеме выполняет свои обязательства перед клиентами по обеспечению природным газом. Поэтому за длительное время карантина поставки газа осуществлялось без каких-либо ограничений и сбоев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ни одному потребителю не было прекращено газоснабжение, а также не начислялись штрафные санкции и пеня за просрочку оплаты.

"В форс-мажорных обстоятельствах карантина наши клиенты убедились, что ООО "Хмельницкгаз Сбыт" - надежная газоснабжающая компания, которая способна выполнить обязательства и обеспечить жизненно необходим ресурс даже в сложных условиях", - отметил директор компании Андрей Левицкий. – В свою очередь, мы благодарим за понимание, сотрудничество и своевременную оплату жителям области – нашим клиентам".

По словам пресс-службы, в настоящее время просроченную задолженность имеют более 10% клиентов ООО "Хмельницкгаз Сбыта", сумма долга которых составляет более 95 млн гривен. Более 30 тыс. грн. задолжали 55 подолян, более 20 тыс. – 97, свыше 10 тыс. – 705 и более 5 тыс. гривен - 2742 пользователи.

"Напоминаем, что согласно условиям Договора по поставке природного газа за потребленный газ необходимо уплачивать в следующие сроки: по квитанции абонентской книжки - не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным; по счету поставщика - не позднее 5 рабочих дней с момента получения счета. Также вовремя и безопасно оплатить за потребленный газ клиенты ООО "Хмельницкгаз сбыт" могут через Личный кабинет на сайте 104.ua чат-бот Viber 7104ua, мобильные приложения 104 Mobile", - говорится в сообщении.