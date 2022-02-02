Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом

Такого наплыва высокопоставленных гостей, как в эти дни, Украина в своей новейшей истории, пожалуй, не знала.

Вчера в Киев прилетели премьер-министры Великобритании и Польши, Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий, сегодня ожидается визит нидерландского премьера Марка Рютте. В четверг, 3 февраля, Украину посетит президент Турции Реджеп Эрдоган, а в начале следующей недели – главы МИД Германии и Франции. Вскоре ожидается и визит их коллег из Австрии, Чехии и Словакии.

Параллельно свои двусторонние переговоры проводят США и Россия, дипломатическую переписку с Москвой ведет НАТО, активизировался и "нормандский формат" с участием Украины, Германии, Франции и РФ.

Какого-то конкретного, конечного результата вся эта активность на данном этапе не принесла. Россия пока не собирается отводить войска от границы с Украиной, но при этом и не выходит из переговорных процессов. Большая дипломатическая игра продолжается, ее финал пока остается неопределенным.

Высокие гости

Со стороны все визиты западных лидеров и топ-чиновников выглядят довольно схоже. Они выступают в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, предостерегают Россию от нового вторжения и грозят ей санкциями, опционально – обещают Украине новую военную и/или финансовую помощь.

Но эти визиты носят далеко не только символический характер. Как отметил в комментарии РБК-Украина экс-министр иностранных дел Константин Грищенко, текущая ситуация, по крайней мере в публичной плоскости, касается уже не только Украины, а и всей системы европейской безопасности.

"Много стран, которые граничат с нами или даже находятся рядом, не могут чувствовать себя в безопасности. Потому возникает больший интерес и необходимость почувствовать, что именно украинская власть собирается делать, на что она рассчитывает, насколько она уверена в себе. Все это довольно сложно понять, читая только сообщения дипломатических представительств или информацию в СМИ", – сказал Грищенко.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Украину (фото: GettyImages)

По мнению директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук, приезды гостей из стран-партнеров Украины имеют сразу три аспекта.

Первый – оказание политико-дипломатической помощи, о которой на протяжении всей российской агрессии просила Украина: личный визит в страну, публичные заявления о поддержке и т.д. Кроме того, сам факт нахождения западного топ-политика в Украине может играть определенную сдерживающую роль для России. По крайней мере, раньше такие визиты непременно вызывали нервную реакцию официальной Москвы.

При этом, отмечает Гетьманчук, сами визиты можно разделить на две категории. Первая – когда приезжают высокопоставленные чиновники из стран, которые уже предоставляют Украине существенную помощь, и они хотят ее как-то усилить. Второй – когда самим фактом визита и политико-дипломатической поддержкой все и ограничивается.

"За счет этих визитов они хотят компенсировать отсутствие или малый объем другой практической помощи. Это неплохо выглядит как символическая политическая поддержка, но с точки зрения практического сдерживания России – добавочной стоимости не много", – сказала Гетьманчук.

Впрочем, во время текущей эскалации ряд стран, которые ранее ограничивались лишь словами поддержки в адрес Киева и подчеркивали необходимость "разговаривать с Россией", могут перейти и к более решительным шагам.

В частности, Нидерланды всегда считались страной, весьма прохладно настроенной к Украине. Можно вспомнить референдум 2016 года, на котором жители страны уверенно проголосовали против ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Наряду с Германией Нидерланды выступали и против поставок в Украину оружия.

Но ситуация изменилась – сейчас правительство страны заявляет о готовности рассматривать запрос на военную помощь Киеву. Очевидно, позиция Амстердама прояснится во время сегодняшних встреч премьера Марка Рютте с украинским руководством.

Другой пример – Германия. Крайняя осторожность и противоречивость заявлений немецкого правительства на тему текущей эскалации вызывает немало критики в Киеве, да и в самой Германии. А решение поставить Украине пять тысяч шлемов – открытую иронию. Но и в таком скромном шаге можно увидеть позитивный тренд.

"Польза от визитов в Украину, особенно в нынешней ситуации, однозначно будет и есть. Мы это видим по объявлениям о предоставлении помощи. Да, она разная, она не всегда адекватна потребностям, но это лучше, чем ничего – немцы довольно долгое время даже каски нам не давали", – сказал РБК-Украина Константин Грищенко.

Сооюзники помогают украинской армии оружием (фото: facebook. com / pressjfo.news)

Второй аспект визитов в Киев высоких западных гостей, по мнению Алены Гетьманчук, – понять аргументы украинской стороны, почему уровень угрозы со стороны РФ в Киеве оценивают по-другому, чем в столицах стран-членов НАТО.

В начале текущей волны эскалации, примерно со второй половины осени прошлого года, наблюдалась схожая картина: на Западе били тревогу, в Киеве сохраняли полное спокойствие. Потом оценки синхронизировались – как сообщали многие западные медиа, после того, как украинское военно-политическое руководство ознакомили с разведданными спецслужб США и других членов Альянса.

Но в последнее время опять наблюдается диссонанс, вплоть до того, что на последней пресс-конференции президент Владимир Зеленский весьма остро раскритиковал как правительства стран Запада, так и западные медиа за излишнее нагнетание обстановки. А личные встречи в Киеве как раз и дают возможность властям Украины и стран-партнеров скоординировать позиции, обменяться особо деликатной и секретной информацией, что не всегда возможно при дистанционном общении.

Наконец, третья причина, по которой западные политики зачастили в Киев – ситуация в Украине и вокруг Украины стала одним из главных трендов мировой повестки дня, пожалуй, даже более заметным, чем в 2014 году, в начале российской агрессии. "Некоторые политики, которые сюда приезжают, хотят это превратить в какой-то политический капитал, использовать в политической борьбе в своей стране", – сказала РБК-Украина Гетьманчук.

Дебаты на украинскую тему сейчас активно проходят не только в европейских странах, но и за океаном. Примечательно, что спорят между собой не только представители Демократической и Республиканской партий США, но и республиканцы между собой. Так, часть видных партийцев занимает традиционную "ястребиную" позицию, призывает к жестким санкциям против Москвы и максимальной поддержке Киева.

В то время как ориентированное на экс-президента Дональда Трампа крыло партии, вместе с протрамповскими лидерами мнений, напротив, вовсю недоумевает, почему тема Украины опять стала занимать так много места в американской повестке дня и зачем вообще конфликтовать с Россией из-за такой далекой Украины.

Большая игра

Переговоры в Киеве – это лишь часть более широкой дипломатической повестки. Ее условный "верхний" уровень – переговоры по линиям США-Россия и НАТО-Россия, где личные встречи представителей обеих сторон сопровождаются дипломатической перепиской.

Инициатором выступила Россия, которая в декабре направила свои предложения по "гарантиям безопасности" всему Альянсу и отдельно США. Ключевые требования РФ заведомо невыполнимы: отказ НАТО от расширения, запрет на размещение вооружений возле российских границ и сворачивание военной инфраструктуры Альянса до пределов 1997 года (фактически, уход из всей Восточной Европы).

В январе США и НАТО передали россиянам свои письменные ответы. Их текст не обнародовали, но содержание в целом пересказали: об удовлетворении запросов Москвы речи быть не может, но Запад готов разговаривать с РФ о других, прикладных вещах, вроде контроля за вооружениями и учениями в приграничных зонах.

США и Россия могут договориться о контроле за вооружениями (фото: doblest.club)

На эти письма Москва пока официально не ответила, но суть ее позиции осталась неизменной. "Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас ясно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными", – заявил 1 февраля президент РФ Владимир Путин.

Телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой российского МИД Сергеем Лавровым, состоявшийся в тот же день, никакой конкретики не принес. Вечером 1 февраля был обнародован текст письма Лаврова, направленный "главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран".

Его ключевой тезис – расширение НАТО и ее активность в Восточной Европе Россия считает ущемлением своих "законных интересов безопасности".

"Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого", – говорится в письме Лаврова. Впрочем, в том же документе глава российского МИД изъявляет готовность к дальнейшим переговорам, в частности, ждет ответа на обнародованное письмо.

Таким образом, вопреки ряду опасений, РФ пока решила не выходить из переговоров сразу после получения реакции Запада на свои изначальные требования. Но и отводить войска от границы, чего требует Украина вместе с партнерами, тоже явно не собирается. Очевидно, обмен письмами пока будет продолжаться.

"За этой запросной позицией России, которая выходит за все пределы разумного (о нерасширении НАТО и т.д., – ред.), остается широкий круг вопросов, где обе стороны могут договариваться, как в свое время США и СССР. Если беспокоят ракеты средней и малой дальности – их можно запретить, или ограничить их разворачивание определенным регионом. Если беспокоит то, что проводятся учения – их тоже можно проводить в более транспарентный способ и т.д.", – сказал РБК-Украина Константин Грищенко.

По его словам, если обе стороны сосредоточатся на таких прикладных вопросах, они смогут договориться – при этом и дальше споря на другие темы, в частности, об Украине.

Параллельно наблюдается и активизация более узкого переговорного трека – "нормандского формата", посвященного мирному урегулированию на Донбассе. 26 января, впервые за долгое время, прошли оффлайн-переговоры стран "нормандской четверки" в Париже, пока на уровне политических советников.

Но их единственным результатом пока стала договоренность собраться еще раз, на этот раз в Берлине, в качестве возможной даты называлось 10 февраля. Дальнейший прогресс под большим вопросом, поскольку все упирается в категорическое требование Москвы о прямых переговорах между Киевом и боевиками т.н. "ЛДНР". Возможность которых украинская власть столь же категорически отвергает.

Украина не будет вести переговоры с боевиками на Донбассе (фото: GettyImages)

Взаимосвязь между глобальными американо-российскими (и российско-НАТОвскими) переговорами, где речь идет о безопасности континентальных масштабов, и гораздо более узкими консультациями по проблеме ОРДЛО – популярная тема для спекуляций. Как и теория о том, что всю нынешнюю эскалацию, вместе с запредельными требованиями к Западу о сворачивании НАТО в Восточной Европе, Москва начала лишь для того, чтобы в итоге добиться выполнения Минских соглашений на своих условиях.

Информированные собеседники РБК-Украина, знакомые с ходом разноформатных переговоров, уверяют, что ни о каких подобных разменах или "больших сделках" речь не идет. А постоянные визиты в Киев западных топ-чиновников и регулярные телефонные переговоры как раз дают гарантию того, что без участия Украины никаких решений на ее счет принято не будет.

Как отметила в комментарии РБК-Украина Алена Гетьманчук, Россия, похоже, в очередной раз меняет тактику. Долгое время она пыталась добиться своей цели – закрыть Украине дорогу на Запад и оставить в своей сфере влияния – через Минские договоренности. Но этот путь оказался слишком сложным, и за семь с лишним лет так и не удалось добиться желаемого.

Потому Москва попыталась добиться своего осенне-зимним блицкригом, предъявив Западу ультиматум и подкрепив его эскалацией у границ Украины. Но ультиматум отклонили, и сейчас Россия снова активирует путь Минских договоренностей и "нормандского формата".

Пока что ситуация выглядит довольно тупиковой. Украина и Запад с одной стороны, и Россия с другой не только занимают взаимоисключающие позиции, но и зачастую говорят на разных языках. Впрочем, сам факт таких разговоров дает надежду на то, что новой волны российской агрессии удастся избежать.