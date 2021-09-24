Во время голосования за законопроект об олигархах было совершено ряд нарушений, - Геращенко
"Евросолидарность" подает в НАБУ, ГБР и Офис генпрокурора заявление о совершении преступления во время принятия закона о деолигархизации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление сопредседателя фракции Ирины Геращенко.
"Мы передаем заявления о совершении преступления в помещении Верховной рады Украины 23 сентября 2021 года, - сообщила Геращенко. - Конституция Украины очень четко определяет законодательное право народного депутата Украины на законодательную инициативу".
По словам нардепа, 23 сентября впервые в Раде было нарушено право депутатов на законодательную инициативу.
"Будет много фамилий. И мы просим, чтобы и ГБР, и прокуратура их зафиксировали. Они будут и в нашем заявлении. Сначала глава профильного комитета Завитневич заблокировал по сути возможность народных депутатов Украины прийти и защитить свои поправки. Тем самым выражая нашу волю к улучшению законопроекта, нас не пригласили вовремя на это заседание", - отметила Геращенко.
Геращенко добавила, что "Евросолидарность" расценивает эти действия по статьям "препятствование государственному деятелю", "препятствование деятельности народного депутата", "превышение служебных полномочий", "узурпация власти".
Как сообщалось, ранее Ирина Геращенко заявляла, что принимая закон об олигархах, власть идет по пути России и Беларуси.