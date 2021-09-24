ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під час голосування за законопроект про олігархів було вчинено низку порушень, - Геращенко

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 вересня 2021 18:29
Під час голосування за законопроект про олігархів було вчинено низку порушень, - Геращенко Фото: співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

"Євросолідарність" подає в НАБУ, ДБР та Офіс генпрокурора заяву про вчинення злочину під час ухвалення закону про деолігархізацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву співголови фракції Ірини Геращенко.

"Ми передаємо заяви про здійснення злочину у приміщенні Верховної Ради України 23 вересня 2021 року, - повідомила Геращенко. - Конституція України дуже чітко визначає законодавче право народного депутата України на законодавчу ініціативу"

За словами нардепа, 23 вересня вперше в Раді було порушено право депутатів на законодавчу ініціативу.

"Буде багато прізвищ. І ми просимо, аби і ДБР, і прокуратура їх зафіксували. Вони будуть і в нашій заяві. Спочатку голова профільного комітету Завітневич заблокував по суті можливість народних депутатів України прийти і захистити свої поправки. Тим самим висловлюючи нашу волю до покращення законопроєкту, нас не запросили вчасно на це засідання", - нагадала Геращенко.

Геращенко додала, що "Євросолідарність" розцінює ці дії за статтями "перешкоджання державному діячу", "перешкоджання діяльності народного депутата", "перевищення службових повноважень", "узурпація влади".

Як повідомлялось, раніше Ірина Геращенко заявляла, що приймаючи закон про олігархів, влада йде шляхом Росії і Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Геращенко
NEWS
Закон про олігархів передадуть на підпис, спірних поправок не знайшли, - Веніславський
Закон про олігархів передадуть на підпис, спірних поправок не знайшли, - Веніславський
DAILY
Криза довіри. Чим закінчиться конфлікт між США і Францією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Криза довіри. Чим закінчиться конфлікт між США і Францією