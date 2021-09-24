Під час голосування за законопроект про олігархів було вчинено низку порушень, - Геращенко
"Євросолідарність" подає в НАБУ, ДБР та Офіс генпрокурора заяву про вчинення злочину під час ухвалення закону про деолігархізацію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву співголови фракції Ірини Геращенко.
"Ми передаємо заяви про здійснення злочину у приміщенні Верховної Ради України 23 вересня 2021 року, - повідомила Геращенко. - Конституція України дуже чітко визначає законодавче право народного депутата України на законодавчу ініціативу"
За словами нардепа, 23 вересня вперше в Раді було порушено право депутатів на законодавчу ініціативу.
"Буде багато прізвищ. І ми просимо, аби і ДБР, і прокуратура їх зафіксували. Вони будуть і в нашій заяві. Спочатку голова профільного комітету Завітневич заблокував по суті можливість народних депутатів України прийти і захистити свої поправки. Тим самим висловлюючи нашу волю до покращення законопроєкту, нас не запросили вчасно на це засідання", - нагадала Геращенко.
Геращенко додала, що "Євросолідарність" розцінює ці дії за статтями "перешкоджання державному діячу", "перешкоджання діяльності народного депутата", "перевищення службових повноважень", "узурпація влади".
Як повідомлялось, раніше Ірина Геращенко заявляла, що приймаючи закон про олігархів, влада йде шляхом Росії і Білорусі.