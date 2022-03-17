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Во время эвакуации из Попасной российские оккупанты обстреляли автобус

Фото: Эвакуационный автобус (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай поделился подробностями эвакуации мирных жителей Попасной под огнем российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая

Гайдай рассказал об успешной эвакуации жителей, несмотря на вражеские обстрелы. Оккупанты огнем повредили двери автобуса, но не испугали водителя и сопровождавших рейс полицейских.

"Даже при наличии "зеленого" коридора вывезти людей из Горного или Попасной крайне опасно. Кое-где приходится прорываться сквозь плотные обстрелы российской армии. Еще труднее, когда "режим тишины" отсутствует. Но сегодня эвакуационному автобусу удалось доехать до Попасной и спасти местных жителей, несколько дней живших в бомбоубежище", – написал он.

Людей доставили на один из железнодорожных вокзалов Донецкой области. Оттуда поездом они уедут в более безопасные районы Украины.

К слову, российские оккупанты срывают вывоз из Мариуполя женщин и детей.

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