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"Время действовать". Байден хочет ужесточить законодательство об обороте оружия

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден призвал ужесточить законодательство, регулирующее ношение и использование оружия в стране. В частности он призвал полностью запретить штурмовое оружие.

Об этом сообщает BBC.

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Свое выступление он приурочил к третьей годовщине массовой стрельбы в школе города Паркленда, где погибли 17 человек.

"Во имя всех, кого мы потеряли и кто их оплакивает в этой жизни, мы обязаны изменить ситуацию. Время действовать - прямо сейчас", - говорил Байден.

В свою очередь, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вынесет на повторное рассмотрение законопроект об ужесточении проверок владельцев оружия, который при администрации Дональда Трампа так и не приняли.

Напомним, новая администрация США готова развивать экономическую и военную поддержку Украины. Америка готова предоставить Украине летальное оружие.

Ранее сообщалось, что временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Соединенные Штаты останутся непоколебимыми в своей поддержке Украины во время работы новой администрации президента Джо Байдена.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден
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