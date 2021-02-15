"Время действовать". Байден хочет ужесточить законодательство об обороте оружия

Президент США Джо Байден призвал ужесточить законодательство, регулирующее ношение и использование оружия в стране. В частности он призвал полностью запретить штурмовое оружие.

Свое выступление он приурочил к третьей годовщине массовой стрельбы в школе города Паркленда, где погибли 17 человек.

"Во имя всех, кого мы потеряли и кто их оплакивает в этой жизни, мы обязаны изменить ситуацию. Время действовать - прямо сейчас", - говорил Байден.

В свою очередь, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вынесет на повторное рассмотрение законопроект об ужесточении проверок владельцев оружия, который при администрации Дональда Трампа так и не приняли.