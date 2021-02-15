"Время действовать". Байден хочет ужесточить законодательство об обороте оружия

Президент США Джо Байден призвал ужесточить законодательство, регулирующее ношение и использование оружия в стране. В частности он призвал полностью запретить штурмовое оружие.
Об этом сообщает BBC.
Свое выступление он приурочил к третьей годовщине массовой стрельбы в школе города Паркленда, где погибли 17 человек.
"Во имя всех, кого мы потеряли и кто их оплакивает в этой жизни, мы обязаны изменить ситуацию. Время действовать - прямо сейчас", - говорил Байден.
В свою очередь, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вынесет на повторное рассмотрение законопроект об ужесточении проверок владельцев оружия, который при администрации Дональда Трампа так и не приняли.
Напомним, новая администрация США готова развивать экономическую и военную поддержку Украины. Америка готова предоставить Украине летальное оружие.
Ранее сообщалось, что временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Соединенные Штаты останутся непоколебимыми в своей поддержке Украины во время работы новой администрации президента Джо Байдена.