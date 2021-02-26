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Во время авиаударов США по Сирии погибли 17 боевиков

Автор: Андрей Козловский

По меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков погибли в результате авиаудара США по объектам в Сирии, принадлежащих военизированной группировке, поддерживаемой Ираном. Атака стала ответом на недавние обстрелы сил США и коалиции.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, американская авиация ударила по объектах на границе с Ираком, через которые переправляли бойцов на территорию страны. Названия отрядов, к которым принадлежали погибшие, не уточнялись.

Отмечается, что США задействовали для ударов истребитель F-15. Атака против боевиков была утверждена президентом Джо Байденом.

Напомним, ранее сообщалось, что американские военные нанесли авиаудар в Сирии по объектам, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте, который используется боевиками. В Пентагоне добавили, что удар сделали для предотвращения дальнейших обстрелов со стороны боевиков.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что война в стране еще не закончена. По его словам, боевики хотят, чтобы война продолжалась долго.

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