ru ua
Вс, 20 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во временно оккупированном Херсоне нет полиции, только спасатели и муниципальный караул, - мэр

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 20 марта 2022 11:42
Во временно оккупированном Херсоне нет полиции, только спасатели и муниципальный караул, - мэр Фото: мэр Херсона Игорь Колыхаев (facebook.com/kolykhaev igor)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Херсоне нет правоохранительных органов, кроме ГСЧС и муниципального караула. В связи с этим в городе трудно решать определенные проблемы.

Об этом заявил мэр Херсона Игорь Колыхаев в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Без правоохранителей и судебной системы очень тяжело. Мародерство есть, но мы с ним боремся как можем. Создали муниципальный караул, куда записались все желающие. Они охраняют город круглосуточно по секторам", - заявил Колыхаев.

При этом он добавил, что все другие проблемы городские власти также решают в формате 24/7.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 25-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе