Временная поверенная в делах США вернулась в Украину
Фото: Джордж Кент и Кристина Квин (facebook.com/usdos.ukraine)
В Украину вернулась временная поверенная в делах США Кристина Квин. Последние недели ее обязанности исполнял заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства США.
"Рады снова приветствовать в Украине временную поверенную в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности временного поверенного в делах США", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом в ближайшие недели объявит кандидатуру посла США в Украине.