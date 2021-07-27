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Временная поверенная в делах США вернулась в Украину

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Киев, Вторник 27 июля 2021 15:29
Временная поверенная в делах США вернулась в Украину Фото: Джордж Кент и Кристина Квин (facebook.com/usdos.ukraine)
Автор: РБК-Украина

В Украину вернулась временная поверенная в делах США Кристина Квин. Последние недели ее обязанности исполнял заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства США.

"Рады снова приветствовать в Украине временную поверенную в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности временного поверенного в делах США", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом в ближайшие недели объявит кандидатуру посла США в Украине.

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