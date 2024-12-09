В рази дешевше, ніж у Буковелі. 5 бюджетних локацій у Карпатах для відпочинку на Новий рік

Славсько

Це один із найдешевших гірськолижних курортів в Україні, де можна якісно відпочити із сім'єю за прийнятні кошти. За даними сайту booking, ціни на двомісні номери зараз стартують від 540 грн, але у новорічну ніч залишились номери за ціною від 1 620 грн за добу. При цьому у приватному секторі можна знайти житло за ціною від 300 грн з особи, у святковий період можлива націнка 50%.

Ціни на підйомники різняться, орієнтовна вартість на Тростян (11 трас) складає: крісельна дорога – 210 грн в обидві сторони взимку, абонемент вихідного дня – 530 грн (завдаток 30 грн), денний абонент – 450 грн/530 грн на свята (завдаток 30 грн).

Окрім лиж, у Славську також можна покататись на снігоходах, санках, а ще замовити кінні прогулянки та відпочинок у сауні і купання у санах. Ціни на сауну в середньому становлять 2 000 грн за 2 год. (8-10 осіб) та 1 500 грн за 2 год. за чан (на 4-5 особи).

До Славська можна добратись на авто або ж потягом. Вартість квитка з Києва: купе – 390 грн, інтерсіті – 610 грн (ІІ клас).

Славсько взимку (фото з відкритих джерел)

Яремче

Яремче підійде туристам, які віддають перевагу спокійному відпочинку. Там чудові краєвиди на гори, багато затишних ресторанчиків із локальною кухнею, місцевий колоритний ринок із народними виробами. А ще у Яремче можна насолодитись одним із найбільших водоспадів України – Пробоєм, що на річці Прут. Також варто відвідати природний заповідник "Стежка Довбуша", вартість квитка – 80 грн для дорослих та 40 грн для дітей.

Зараз двомісні номери коштують від 707 грн за добу, втім чим ближче до Різдва і Нового року, тим менше вільних номерів залишається. На Новорічну ніч на сайті boong 97% помешкань уже недоступні для бронювання. Втім, туристи можуть зарезервувати житло напряму у власників садиб, які не подають оголошення про оренду на цьому сайті.

В Яремче можна замовити відпочинок у SPA-клубах, вартість залежить від обраних процедур. Якщо ваша відпустка триватиме кілька днів, то можна додатково замовити одноденні екскурсії у сусідні туристичні локації – карпатські водоспади, Ворохту, Солотвино, озеро Синевир. Вартість стартує від 700 грн з особи.

У містечко легко добратись на авто або "Укрзалізницею". Вартість квитка із Києва: 231 грн – плацкарт, 343 грн – купе, 1 185 грн – люкс. Також можна доїхати в Івано-Франківськ, а вже там пересісти на маршрутку чи автобус.

Яремче взимку (скриншот сайту travel-guide.in.ua)

Ворохта

Ворохта є популярною серед любителів пасивного відпочинку. Головною принадою для туристів, окрім чудових краєвидів, є віадуки, збудовані ще наприкінці ХІХ ст., а також одних із найдавніших дерев'яних храмів Гуцульщини – церква Різдва пресвятої Богородиці, споруду датують ХVII–ХVIIІ ст.

Зараз ціни на двомісні номери у Ворохті коштують від 900 грн, втім їх вартість зростає, чим ближче до свят. Найдешевші доступні номери на сайті booking саме на новорічну ніч коштують від 2 500 грн. Але не варто забувати, що чимало приватних садиб, не присутні на цьому сайті, тож можуть бути вільними на святкові дати.

Також у Ворохті можна замовити відпочинок у чанах. Чани на 4 особи коштують від 1 200 грн за 2 години, на 8 осіб – 3 000 грн.

Добратись до Ворохти можна на авто або "Укрзалізницею". Вартість квитка з Києва: 244 грн – плацкарт, 367 грн – купе, 1 185 грн – люкс.

Ворохта зовсім поряд розташовна із водоспадом Гук, Яремче, Верховиною та Буковелем. У всі ці місця можна добратись громадським транспортом, або ж замовити одноденну екскурсію.

Ворохта взимку (фото: Getty Images)

Яблуниця

Відпочинок у Яблуниці підійде як туристам, які просто хочуть насолодитись зимовими краєвидами, так і любителям лижного спорту, адже у селі розташовано 8 трас і ще 2 на однойменному перевалі.

Ціни за житло стартують від 600 грн за добу, із покращеними умовами або ближче до центру – від 850 грн, втім вже зараз у багатьох готелях залишились лише по 1-2 номери доступні для бронювання на новорічну ніч. Тому краще поспішити з організацією поїздки, також варто завчасно перевірити прогноз погоди, особливо, якщо хочете покататись на лижах.

Вартість оренди гірськолижного спорядження – від 100 грн/день, послуги інструктора від 250 грн/година, абонемент на витяг від 350 грн/день.

У селі також можна замовити відпочинок у чанах. У середньому чан на 10-12 людей коштує 4 000 грн за 2 години, а чан на 4-5 людей – 2 500 грн на 2 години.

У Яблуницю можна доїхати на авто, або ж добратись "Укрзалізницею" до найближчої станції, а там уже скористатись автобусом або таксі. Від Івано-Франківська до села 90 км, від Яремча – 35 км, від Татарова – 11 км.

Вартість плацкарту з Києва до Татарова – 231 грн, купе – 343 грн. Остаточна ціна залежить від номера потяга та дня його відправлення.

Ще однією перевагою відпочинку у Яблуниці є те, що із села доволі близько до Буковеля – 15,5 км, тому туристи на машині можуть також їздити на гірськолижні траси сусіднього курорту.

Яблуниця взимку (фото: Getty Images)

Драгобрат

У Драгобраті розташована найвисокогірніша лижна база в Україні. На курорті є 20 трас, на яких працює 4 підйомники. Вартість квитка залежить від витягу. Наприклад, на Вершину Карпат (1500 м) одноразовий квиток коштує 200 грн, абонемент від 480 грн до 2 380 грн (60 юнітів – безліміт).

Ціни на житло у Драгобраті зараз стартують від 1 140 грн за двомісний номер, у новорічну ніч тримісні номери зі сніданком пропонують за 3 500 грн.

Навіть якщо подорожуєте на власному авто, то варто його залишити у сусідній Ясені, а вже звідти добиратись у Драгобрат на позашляховиках місцевих. Також до Ясіні можна доїхати потягом. Вартість квитка з Києва: 244 грн – плацкарт, 367 грн – купе та 1 185 грн – люкс.

Драгобрат узимку (фото: dragobrat.biz)