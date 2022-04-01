UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вражеский беспилотник-разведчик обнаружили в Полтавской области: детали крепились скотчем

Фото: в Полтавской области обнаружили вражеский беспилотник-разведчик (t.me/SBUkr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Местный житель в Полтавской области обнаружил вражеский беспилотник-разведчик типа "Орлан-10". При осмотре БПЛА было обнаружено, что некоторые его детали крепились скотчем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Службы безопасности Украины.

Как отметили в СБУ, обнаруженный беспилотник используется для разведки и корректировки огня артиллерии. Стоит этот БПЛА, находящийся на вооружении России, более 80 тысяч долларов.

В спецслужбе уточнили, что "птичка" будет приобщена, как очередное доказательство в уголовном деле о нарушении законов и обычаев войны. При этом не уточняется, был ли сбит беспилотник или аппарат потерпел крушение.

"Интересно, а использование скотча для крепления деталей россияне запатентовали? Или это секретное ноу-хау?" - иронично заметили в СБУ.

По данным Вооруженных сил Украины, с начала войны украинские защитники уничтожили 85 вражеских беспилотников.

Фото: в Полтавской области обнаружили вражеский беспилотник-разведчик (t.me/SBUkr)

Напомним, 31 марта во время авианалетов в Харьковской области ВСУ уничтожили четыре вражеских истребителя, две крылатых ракеты и один беспилотник.

Война России против Украины идет 37-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныПолтавская областьВойна России против Украины