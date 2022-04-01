Вражеский беспилотник-разведчик обнаружили в Полтавской области: детали крепились скотчем

Местный житель в Полтавской области обнаружил вражеский беспилотник-разведчик типа "Орлан-10". При осмотре БПЛА было обнаружено, что некоторые его детали крепились скотчем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Службы безопасности Украины.
Как отметили в СБУ, обнаруженный беспилотник используется для разведки и корректировки огня артиллерии. Стоит этот БПЛА, находящийся на вооружении России, более 80 тысяч долларов.
В спецслужбе уточнили, что "птичка" будет приобщена, как очередное доказательство в уголовном деле о нарушении законов и обычаев войны. При этом не уточняется, был ли сбит беспилотник или аппарат потерпел крушение.
"Интересно, а использование скотча для крепления деталей россияне запатентовали? Или это секретное ноу-хау?" - иронично заметили в СБУ.
По данным Вооруженных сил Украины, с начала войны украинские защитники уничтожили 85 вражеских беспилотников.
Фото: в Полтавской области обнаружили вражеский беспилотник-разведчик (t.me/SBUkr)
Напомним, 31 марта во время авианалетов в Харьковской области ВСУ уничтожили четыре вражеских истребителя, две крылатых ракеты и один беспилотник.
Война России против Украины идет 37-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!