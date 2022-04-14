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Из-за вражеских обстрелов в Харькове произошли масштабные пожары

Фото: в результате вражеских обстрелов в Харькове произошли пожары в жилых домах (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска продолжают вести обстрел Харькова и области, в результате чего регулярно происходят пожары в жилых зданиях и других объектах инфраструктуры. В течение суток подразделения ГСЧС совершили 15 выездов для тушения возгораний, вызванных вражескими атаками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Всего за сутки спасатели совершили 24 оперативных выезда, из которых: на ликвидацию пожаров - 17, в т.ч. пожаров, вызванных обстрелами - 15, пожаров в частном секторе и на объектах, которые произошли по другим причинам, не связанным обстрелами - 2; также 3 раза в разборку завалов и 4 - на помощь населению", - говорится в сообщении.

Так, пожары в результате обстрелов происходили в Немышлянском, Московском, Киевском и Индустриальном районах Харькова, а также в Изюмском и Харьковском районах области.

Вчера произошел масштабный пожар в складском здании Немышлянского района Харькова. Площадь пожара составила около 4 тысяч квадратных метров. С огнем боролись 12 отделений ГСЧС.

Также в среду вечером крупный пожар произошел в 9-этажном жилом доме в Московском районе Харькова. Его площадь составили около 1 тысячи "квадратов". Горело 16 квартир с 6 по 9 этажа. Для ликвидации пожара было задействовано 4 единицы техники и 20 пожарных.

Ранее сообщалось, что войска РФ обстреляли поселок Бабаи под Харьковом, в результате чего один человек погиб, и еще двое были ранены.

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