Вратарь сборной Украины Лунин рассказал об адаптации в "Реале"

Голкипер дал первое интервью клубному каналу

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин рассказал о своей адаптации в мадридском клубе. Своими впечатлениями он поделился в интервью клубному каналу.

"Это была мечта, она осуществилась. Я счастлив, горд и чувствую огромную ответственность. "Реал" Мадрид – это самый великий клуб в мире, с наибольшими наградами в мире, это была моя мечта.

Описывать или характеризовать свои качества я не привык. Это должны делать тренеры или специалисты. Я, в свою очередь, постараюсь приложить максимум усилий, чтобы "Реал" становился только лучше, сильнее", - сказал украинец.

Он также рассказал о первых тренировках с командой и о том, как его приняли в клубе.

"Я люблю этот вид спорта, получая от него удовольствие. Думаю, это все, что нужно. База? Это превосходно. Наверное, это лучшая база в мире. Там есть все для развития футболиста, для тренировок, для восстановления. Это рай.

Приняли нормально, идет рабочий процесс. Стараюсь учить язык, чтобы лучше находить общий язык. Все постепенно идет хорошо. Так получилось, что в зале мы работали вместе с Гаретом, наверное, по весовым параметрам. Для меня это только в плюс, Бейл - атлет.

Начинал я как и большинство вратарей - в поле. Играл под нападающим. Наверное, сказалось, что я не люблю бегать. Тренеры решили поставить меня на ворота. Наверное, сделали правильный выбор, мне очень нравится", - отметил Лунин.

¡Revive la presentación de Lunin en el Santiago Bernabéu! #WelcomeLunin pic.twitter.com/EGO8JzIIMs — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 23, 2018

Напомним, "Реал" подписал контракт с Луниным на шесть лет.