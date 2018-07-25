Воротар збірної України Лунін розповів про адаптацію в "Реалі"

Голкіпер дав перше інтерв'ю клубному каналу

Голкіпер "Реала" і збірної України Андрій Лунін розповів про свою адаптацію в мадридському клубі. Своїми враженнями він поділився в інтерв'ю клубному каналу.

"Це була мрія, вона здійснилася. Я щасливий, гордий і відчуваю величезну відповідальність. "Реал" Мадрид - це найвеличныший клуб у світі, з найбільшими нагородами в світі, це була моя мрія.

Описувати або характеризувати свої якості я не звик. Це повинні робити тренери або фахівці. Я, в свою чергу, спробую докласти максимум зусиль, щоб "Реал" ставав тільки краще, сильніше", - сказав українець.

Він також розповів про перші тренування з командою і про те, як його прийняли в клубі.

"Я люблю цей вид спорту, отримуючи від нього задоволення. Думаю, це все, що потрібно. База? Це чудово. Напевно, це найкраща база в світі. Там є все для розвитку футболіста, для тренувань, для відновлення. Це рай.

Прийняли нормально, йде робочий процес. Намагаюся вчити мову, щоб краще знаходити спільну мову. Все поступово йде добре. Так вийшло, що в залі ми працювали разом з Гаретом, напевно, за ваговими параметрами. Для мене це тільки в плюс, Бейл - атлет.

Починав я як і більшість воротарів - в поле. Грав під нападаючим. Напевно, позначилося, що я не люблю бігати. Тренери вирішили поставити мене на ворота. Напевно, зробили правильний вибір, мені дуже подобається", - зазначив Лунін.

¡Revive la presentación de Lunin en el Santiago Bernabéu! #WelcomeLunin pic.twitter.com/EGO8JzIIMs — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 23, 2018

Нагадаємо, "Реал" підписав контракт з Луніним на шість років.