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Воротар "Порту" Касільяс отримав посаду в структурі клубі

Новини » Спорт    15.07.2019 - 16:18
Воротар "Порту" Касільяс отримав посаду в структурі клубі
Фото: Ікер Касільяс (fcporto.pt)

Футболіст в травні 2019 року переніс інфаркт

Воротар "Порту" Ікер Касільяс під час відновлення після інфаркту працюватиме на керівній посаді в клубі. Про це повідомляється на сайті клубу.

Зазначається, 38-річний воротар буде сполучною ланкою між футболістами, тренерами та керівництвом португальської команди.

У травні Касільясу стало погано під час тренування. Він був госпіталізований з серцевим нападом і прооперований.

"Наприкінці минулого сезону, коли все це сталося, до мене звернувся президент. Він хотів, щоб я залишився в клубі, був поруч з гравцями, з молоддю, тому що нас чекають зміни. Постараюся зробити все можливе, щоб допомогти партнерам по команді", - заявив Касільяс офіційному сайту клубу.

Голкіпер не завершує кар'єру, але в нинішньому сезоні, швидше за все, не зіграє.

Касільяс виступає за "Порту" з 2015 року. З 1998 року футболіст виступав за "Реал", вихованцем якого він є.

Нагадаємо, Касільяс став рекордсменом за кількістю ігор у єврокубках.

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