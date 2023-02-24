Вранці Сумська та Чернігівська області знову перебували під обстрілом, - ОК "Північ"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ".

Так, з 07:10 до 07:30 зафіксовано три парафії, ймовірно, з міномета 120 мм, у район перехрестя доріг Михальчина-Слобода – Грем'яч.

Крім того, з 09:50 до 10:00 повідомили про 8 парафій, ймовірно, з міномету 120 мм, у район н.п. Бояро-Лежачі.

В обох випадках втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.