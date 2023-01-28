Вранці окупанти вдарили по Костянтинівці: троє загиблих, двоє поранених

Троє людей загинули, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці Донецької області зранку суботи, 28 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили 4 багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки", - розповів він.
За словами Кириленка, на місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці.
Як повідомлялось, за п'ятницю, 27 січня, російські окупанти вбили 4 мешканців Донецької області. Ще 7 отримали поранення. Зокрема, російські військові атакували Донецьку область з РСЗВ. Внаслідок цього поранення отримали працівники ДСНС.
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