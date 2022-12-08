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Вранці окупанти накрили мінометами одне із прикордонних сіл Сумської області.

Фото: вранці окупанти накрили мінометами одне із прикордонних сіл Сумської області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 8 грудня російські війська відкрили мінометний вогонь по одному із прикордонних сіл Сумської області. На території населеного пункту розірвалося 15 мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Ніч у Сумській області була без обстрілів. А ось вранці, близько 8 години, росіяни відкрили мінометний вогонь по одному із сіл Миропільської громади. На прикордонні розірвалися 15 мін", - розповів він.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що російські загарбники завдали кількох ударів по Сумській області. Снаряди потрапили до місцевої ферми. Внаслідок чого загинули тварини.

Також 6 грудня ворожі війська обстріляли сім громад Сумської області. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

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Сумська область