Враг не смог прорвать оборону в районах Рубежного, Новотошковского и Марьинки, - Генштаб

Также отмечается, что враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю.

Кроме того, на Донецком направлении оккупанты при поддержке авиации и артиллерии, продолжали ведение наступления на отдельных направлениях.

Однако, основные усилия сосредотачивают на установлении контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск.

Отмечается, что в Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки россиян продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведения разведки.