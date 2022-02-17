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Враг пытается дестабилизировать ситуацию, а наша техника готовится к стройсезону, - "Укравтодор"

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 12:41
Враг пытается дестабилизировать ситуацию, а наша техника готовится к стройсезону, - "Укравтодор" Фото: техника "Укравтодора" готовится к строительному сезону (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Служба автомобильных дорог в областях Украины, все подрядные организации, техника и привлеченные работники активно готовятся к старту нового строительного сезона, который уже скоро начнется в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Андрея Ивко.

"Последние недели враг прилагает максимум усилий для дестабилизации ситуации внутри нашего государства. Нам пытаются навязать правила игры, дезориентировать, посеять страх и панику. Противостоять такой угрозе можно путем обеспечения социальной и экономической стабильности в Украине", - убежден Ивко.

Он заверил, что развитие инфраструктуры во всех уголках Украины, от Стрыя на Львовщине до Извариного на Луганщине, будет продолжаться по расписанию.

"В 2022 году планируем к уже сделанному + 5 500 км нового покрытия и +300 восстановленных искусственных сооружений", - сообщил Ивко.

Чиновник призвал сограждан не поддаваться на провокации агрессора и продолжать трудиться на благо государства и жить привычной жизнью.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко проинформировал о планах реализовать в 2022 году 715 объектов "Большой стройки" в 24 областях Украины.

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