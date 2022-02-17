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Ворог намагається дестабілізувати ситуацію, а наша техніка готується до будсезону, - "Укравтодор"

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 12:41
Ворог намагається дестабілізувати ситуацію, а наша техніка готується до будсезону, - "Укравтодор" Фото: техніка "Укравтодору" готується до будівельного сезону (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Служба автомобільних доріг в областях України, всі підрядні організації, техніка та залучені працівники активно готуються до старту нового будівельного сезону, який вже незабаром розпочнеться у межах програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Державного агентства автомобільних доріг Андрія Івка.

"Останні тижні ворог докладає максимум зусиль для дестабілізації ситуації всередині нашої держави. Нам намагаються нав’язати правила гри, дезорієнтувати, посіяти страх і паніку. Протистояти такій загрозі можна шляхом забезпечення соціальної та економічної стабільності в Україні", - висловив переконання Івко.

Він запевнив, що розбудова інфраструктури у всіх куточках України, від Стрия на Львівщині до Ізвариного на Луганщині, триватиме за розкладом.

"У 2022 році плануємо до вже зробленого + 5 500 км нового покриття та +300 відновлених штучних споруд", - повідомив Івко.

Урядовець закликав співгромадян не піддаватися на провокації агресора та продовжувати трудитися на благо держави і жити звичним життям.

Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко проінформував про плани реалізувати у 2022 році 715 об’єктів "Великого будівництва" у 24 областях України.

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