Ворог намагається дестабілізувати ситуацію, а наша техніка готується до будсезону, - "Укравтодор"

Служба автомобільних доріг в областях України, всі підрядні організації, техніка та залучені працівники активно готуються до старту нового будівельного сезону, який вже незабаром розпочнеться у межах програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Державного агентства автомобільних доріг Андрія Івка.

"Останні тижні ворог докладає максимум зусиль для дестабілізації ситуації всередині нашої держави. Нам намагаються нав’язати правила гри, дезорієнтувати, посіяти страх і паніку. Протистояти такій загрозі можна шляхом забезпечення соціальної та економічної стабільності в Україні", - висловив переконання Івко.

Він запевнив, що розбудова інфраструктури у всіх куточках України, від Стрия на Львівщині до Ізвариного на Луганщині, триватиме за розкладом.

"У 2022 році плануємо до вже зробленого + 5 500 км нового покриття та +300 відновлених штучних споруд", - повідомив Івко.

Урядовець закликав співгромадян не піддаватися на провокації агресора та продовжувати трудитися на благо держави і жити звичним життям.