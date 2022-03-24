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Враг нигде не добился успеха: Генштаб об обстановке на начало второго месяца войны

Новина українською →
Четверг 24 марта 2022 07:16
Враг нигде не добился успеха: Генштаб об обстановке на начало второго месяца войны Фото: украинский военный (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали о ситуации в областях по состоянию на начало второго месяца противостояния защитников Украины полномасштабному российскому военному вторжению, и какая оперативная обстановка на 29-е сутки войны.

Об этом 24 марта сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

Отмечается, что группировка наших сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях - ни на одном из них врагу не удалось добиться успеха.

Так, украинские военные сдерживают противника по указанным направлениям, проводят стабилизационную операцию и выполнение задач территориальной обороны, рассказали в Генштабе.

В течение прошедших суток вражеская авиация продолжала активные действия и нанесение ударов с воздуха - было зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше 22 марта). Основными целями рашистов остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

Группировка Воздушных Сил ВСУ отражает сосредоточенные ракетно-авиационные удары и воздушные нападения оккупантов, противовоздушное прикрытие наших важных объектов и группировок войск.

Сообщается, что за сутки были сбиты 11 воздушных целей врага: 7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты (информация об их окончательном сбитии сейчас уточняется).

На временно захваченных российскими войсками территориях Херсонской области в связи с мирными протестами против оккупации противник прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения Росгвардии для предотвращения проведения акций гражданского неповиновения.

"Противник продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям. Продолжается тотальное сопротивление украинского народа", - говорится в сообщении Генштаба.

Ранее в британской разведке рассказали, что военные ВСУ проводят успешные контратаки на российские позиции в городах на окраинах Киева.

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