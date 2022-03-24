Ворог ніде не досяг успіху: Генштаб про обстановку на початок другого місяця війни

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про ситуацію в областях станом на початок другого місяця протистояння захисників України повномасштабному російському військовому вторгненню, та яка оперативна обстановка на 29-ту добу війни.

Про це 24 березня повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані Генштабу ЗСУ .

Зазначається, що угруповання наших сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-східному і Північно-Східному напрямках - на жодному з них ворогові не вдалося домогтися успіху.

Так, українські військові стримують противника за вказаними напрямками, проводять стабілізаційну операцію і виконання завдань територіальної оборони, розповіли в Генштабі.

Протягом минулої доби ворожа авіація продовжувала активні дії та завдавала ударів з повітря - було зафіксовано понад 250 літаковильотів (на 60 більше ніж 22 березня). Основними цілями рашистів залишаються об'єкти військової та цивільної інфраструктури в Київській, Чернігівській та Харківській областях.

Угруповання Повітряних Сил ЗСУ відбиває зосереджені ракетно-авіаційні удари та повітряні напади окупантів, протиповітряне прикриття наших важливих об'єктів і угруповань військ.

Повідомляється, що за добу було збито 11 повітряних цілей ворога: 7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт і 2 крилаті ракети (інформація про їх остаточне збиття наразі уточнюється).

На тимчасово захоплених російськими військами територіях Херсонської області у зв'язку з мирними протестами проти окупації противник вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи Росгвардії для запобігання проведення акцій громадянської непокори.

"Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках. Триває тотальний спротив українського народу", - йдеться в повідомленні Генштабу.