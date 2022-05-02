UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг готовится к наступлению на Северодонецк, - ОВА

Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталия Гурковская

В Луганской области российские оккупанты сосредоточились на взятии под полный контроль Рубежного. Также они готовят наступление на Северодонецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"На Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной", - добавил он.

По словам Гайдая, за воскресенье, 1 мая, ВСУ в Луганской области успешно отбили 10 атак врага: уничтожили два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники.

"Подразделения ПВО сбили семь беспилотных летательных аппаратов", - перечислил глава области.

Кроме того, он привел статистику и за прошедшую неделю.

"В общей сложности за неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Уничтожили 45 танков, 43 артиллерийские системы, четыре единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники, шесть боевых специальных машин, три единицы специальной инженерной техники, 68 единиц в том числе восемь топливозаправщиков и четыре зенитных установки врага. Подразделениями ПВО сбито шесть самолетов, 32 беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты российских оккупантов", - резюмировал он.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскЛуганская ОГАВойна в Украине