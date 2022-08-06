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Враг бил по Харькову из Белгорода, но некоторые ракеты "остались" в РФ: подробности ночной атаки

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Харьков, Суббота 06 августа 2022 09:53
Враг бил по Харькову из Белгорода, но некоторые ракеты "остались" в РФ: подробности ночной атаки Фото: росяне ночью снова били по Харькову (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска в очередной раз выпустили ракеты по гражданским объектам Харькова. Враг ночью бил с территории Белгорода, некоторые вражеские цели подорвались в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Около часа ночи ударили по Слободском района Харькова, горела кровля одноэтажного нежилого здания. Зафиксировали попадание ракет на территории объекта инфраструктуры в Индустриальном районе", - рассказал Синегубов.

По его словам, через несколько минут оккупанты ударили ракетой по населенному пункту Харьковского района. В прилегающих нежилых помещениях, возле которых упал снаряд, выбило окна. Жертв и пострадавших нет.

"По данным военных, несколько ракет "не захотели" покидать родной Белгород, и подорвались на территории РФ. Не выдавая военную тайну: сегодня на Харьковщине не долетели "по назначению" немало "подарков" от россиян. За что в очередной раз спасибо нашим ВСУ!"- отметил Синегубов.

Кроме того, по Харьковской области в течение суток россияне наносили многократные удары по Золочевской общине, есть повреждения частных домовладений и хозяйственных сооружений.

Также оккупанты в течение суток обстреливали Чугуевский, Харьковский, Изюмский районы, ранены два человека.

Напомним, сегодня ночью в Харькове раздался взрыв. В городе в 00:33 была объявлена воздушная тревога.

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Харьков ракетный удар
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