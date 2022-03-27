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Врачи экстренной медицинской помощи получили бронежилеты

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Киев, Воскресенье 27 марта 2022 01:14
Врачи экстренной медицинской помощи получили бронежилеты Карета скорой помощи (Фото: teren.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Бригадам скорой помощи, которые первыми выезжают на место событий и часто под пулями и взрывами спасают жизнь украинцев, выдали бронежилеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украины.

Благотворительная организация "100% жизни" передала МОЗ партию бронежилетов, которые будут переданы врачам экстренной медицинской помощи. В ближайшее время ожидается поставка еще нескольких партий бронежилетов. Все они будут распределены между учреждениями экстренной медицинской помощи, которые находятся в центральных, восточных и южных регионах Украины и наиболее страдают от вторжения российской армии.

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