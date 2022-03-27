Лікарі екстреної медичної допомоги отримали бронежилети

Бригадам швидкої допомоги, які першими виїжджають на місце подій і часто під кулями і вибухами рятують життя українців, видали бронежилети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я України.

Благодійна організація "100% життя" передала МОЗ партію бронежилетів, які будуть передані лікарям екстреної медичної допомоги. Найближчим часом очікується постачання ще кількох партій бронежилетів. Всі вони будуть розподілені між установами екстреної медичної допомоги, які знаходяться в центральних, східних і південних регіонах України та найбільш страждають від вторгнення російської армії.

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