Врачей в Украине хватает. Еще более тысячи иностранных готовятся приехать, - Ляшко

Как рассказал глава Минздрава, в Украине сейчас хватает и им приходится работать в изнурительном режиме.

"Медицинских сотрудников сегодня хватает. Но мы понимаем, что они работают сегодня в сверхсложном изнурительном режиме, особенно в тех больницах, которые принимают раненных и потерпевших после обстрелов мирных кварталов - достаем их из-под завалов, это политравмы, сложные случаи, это часы в операционных для того, чтобы спасти жизни", - сообщил Ляшко.

Он добавил, что есть и резерв – список врачей с западных регионов, а также – иностранные коллеги.

"Мы четко отслеживаем и имеем список врачей, которые готовы приезжать с Запада на Восток для того, чтобы поддерживать или подменять хирургов, которые сегодня оперируют. Плюс у нас есть в списке уже больше тысячи иностранных медицинских сотрудников, которые готовы приезжать в Украину, и уже первые приезжают и начинают подготовку для того, чтобы помогать украинским медикам и спасать жизни украинцев", - сообщил глава Минздрава.

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