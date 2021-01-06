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Врачей-интернов планируют привлечь к борьбе с COVID-19

Киев, Среда 06 января 2021 14:14
Врачей-интернов планируют привлечь к борьбе с COVID-19
Фото: быстрая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство здравоохранения разработало Порядок привлечения врачей-интернов к выполнению мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной болезни (COVID-19). Проект приказа направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно проекту, к выполнению мероприятий привлекается врач-интерн, который предоставил письменное согласие (в произвольной форме) учреждению здравоохранения, которое является базой стажировки врача-интерна.

Врачи-интерны могут оказывать медицинскую помощь согласно специальности, указанной в дипломе о ранее полученной образовательной степени, и под руководством врача, который имеет сертификат "врача-специалиста" по конкретной врачебной специальности.

Врачи-интерны, которые привлекаются к оказанию медицинской помощи с целью противодействия COVID-19, могут осуществлять:

  • отбор образцов материалов для исследования методом полимеразной цепной реакции;
  • определение лиц, которые имели контакт с больными COVID-19;
  • наблюдение за лицами, имевшими контакт с больными COVID-19;
  • контроль текущего состояния пациента с легкой формой COVID-19 и контактных лиц

Напомним, в октябре 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов предполагал, что для борьбы с коронавирусом будут привлекать студентов-медиков и врачей-интернов. По его словам, они могут работать под наблюдением врачей.

Как сообщало РБК-Украина, по итогам января-октября 2020 года смертность от COVID-19 превысила уровень гриппа и пневмонии.

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