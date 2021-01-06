Врачей-интернов планируют привлечь к борьбе с COVID-19

Министерство здравоохранения разработало Порядок привлечения врачей-интернов к выполнению мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной болезни (COVID-19). Проект приказа направлен на согласование профсоюзов.
Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Согласно проекту, к выполнению мероприятий привлекается врач-интерн, который предоставил письменное согласие (в произвольной форме) учреждению здравоохранения, которое является базой стажировки врача-интерна.
Врачи-интерны могут оказывать медицинскую помощь согласно специальности, указанной в дипломе о ранее полученной образовательной степени, и под руководством врача, который имеет сертификат "врача-специалиста" по конкретной врачебной специальности.
Врачи-интерны, которые привлекаются к оказанию медицинской помощи с целью противодействия COVID-19, могут осуществлять:
Напомним, в октябре 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов предполагал, что для борьбы с коронавирусом будут привлекать студентов-медиков и врачей-интернов. По его словам, они могут работать под наблюдением врачей.
Как сообщало РБК-Украина, по итогам января-октября 2020 года смертность от COVID-19 превысила уровень гриппа и пневмонии.