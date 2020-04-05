Врачам Нью-Йорка придется носить мусорные мешки из-за нехватки халатов

Иллюстративное фото (flickr.com/hospitalclinic)

В медцентре в Бруклине халатов для медперсонала хватит лишь на полтора дня

Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов. Об этом сообщил президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, в учреждении халатов для медперсонала хватит лишь на полтора дня.

"Мы не можем ждать, когда нас обеспечат госзапасом. Как нам известно, госзапас истощен. Поэтому нам нужно быть изобретательными", - сказал Райли.

Отметим, что Нью-Йорк в данный момент находится в эпицентре эпидемии коронавируса в США.

Напомним, число жертв коронавируса COVID-19 в США составляет 8100 человек.

По словам президента США Дональда Трампа, в США в течение следующих двух недель следует ожидать большого числа смертей от коронавируса. По словам координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс, число заразившихся COVID-19 в Детройте, Нью-Йорке и штате Луизиана может достигнуть пика через неделю.

Также РБК-Украина писало, вечером 4 апреля количество жертв коронавируса в мире превысило 60 тысяч.