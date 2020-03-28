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Лікарям можуть дозволити приймати хворих українців без декларації

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 14:20
Лікарям можуть дозволити приймати хворих українців без декларації
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна / Віталій Носач)

На період карантину МОЗ рекомендуватиме надати лікарям таку можливість

Міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме збільшити кількість лікарів у центрах первинної медико-санітарної допомоги, які б могли приймати пацієнтів з симптомами коронавірусу без підписаної декларації. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що наразі МОЗ зіткнулося з ситуацією, коли все ще велика кількість українців не підписали декларації з сімейними лікарями. Він також закликав громадян переглянути це рішення і виправити ситуацію найближчим часом.

"В іншому випадку ми будемо рекомендувати створити при центрах первинної медико-санітарної допомоги, додатково укомплектувати їх лікарями, які будуть надавати і консультувати хворих на коронавірус на період епідемії в Україні. Саме тих пацієнтів, у яких відсутні декларації", - уточнив Ляшко.

Він також додав, що, при наявності симптомів коронавірусу - високої температури, сухого кашлю і ускладненого дихання, українці повинні невідкладно звернутися за медичною допомогою, зокрема - викликати екстрену медичну допомогу.

Нагадаємо, у МОЗ планують створити спецбригади медпрацівників для тестувань на коронавірус вдома. Медики будуть відбирати у хворих зразки для проведення подальших досліджень у вірусологічній лабораторії.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на ранок 28 березня коронавірусом заразилися 311 українців. Також зросла кількість смертельних випадків від інфекції.

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