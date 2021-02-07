ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Врач Байдена сообщил о его состоянии после травмы ноги

Автор: Артур Родивилов

Трещины в костях ноги президента США Джо Байдена, обнаруженные после вывиха лодыжки, полностью зажили. Он травмировал ногу 30 ноября во время игры с собакой.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил его лечащий врач Кевин О’Коннор, передает CNN.

Компьютерная томография, проведенная после инцидента, выявила трещины в боковой и промежуточной клиновидной костях. О’Коннор допускал, что избранному президенту придется несколько недель ходить в голеностопном ортезе.

"Сегодня президент прошел плановую рентгеноскопию. Обе небольшие трещины на ноге полностью зажили", - говорится в сообщении.

Байден и его супруга Джилл - хозяева двух немецких овчарок. Мейджора пара взяла в 2018 году в приюте Delaware Humane Association.

Такое решение политик принял после того, как его дочь Эшли отправила пост организации в Facebook, в котором говорилось, что щенки ищут новый дом. Другого питомца, Чемпа, Байдены приобрели десятью годами ранее у заводчика.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденБелый дом