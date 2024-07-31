У ВР зареєстрували законопроєкт, який змінює правила програми "єВідновлення"

Крім того, пропонується скасувати необхідність обстеження житла, яке розташоване на території, непридатній для життєдіяльності, і ввести відповідальність за нецільове використання коштів з компенсації. Відповідний законопроєкт №11444 зареєстровано у Верховній Раді,

За її словами, під час проведення наприкінці минулого року публічних консультацій щодо вдосконалення механізму програми "єВідновлення", учасники неодноразово наголошували на необхідності перегляду деяких норм закону, який регулює програму, оскільки вони суттєво обмежували українців.

Саме тому всі необхідні у зв‘язку з цим зміни прописали у законопроєкті №11444, який днями зареєстрували у парламенті. Так, пропонується, щоб громадяни України, які купують житло за кошти "єВідновлення", не сплачували збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Крім цього, поточні рахунки, відкриті для зарахування компенсації, не можна буде заарештувати, або стягнути у межах виконання закону "Про виконавче провадження". Виняток - ситуації, коли компенсацію отримали незаконно і її мають повернути у повному обсязі.

"Також у документі прописані процедури визнання населеного пункту територією непридатною для життєдіяльності і, відповідно, житло, яке там розташоване, прирівнюється до знищеного об’єкта. Проведення обстеження такого житла для отримання компенсації не потребується", - підкреслила Олена Шуляк.

Крім цього, законопроєкт №11444 пропонує, щоб компенсацію "єВідновлення" можна було використовувати для погашення кредиту на придбання або інвестування в об’єкт житлової нерухомості, або земельної ділянки, на якій розташовано такий об’єкт. Передбачається, що компенсація за пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна, щодо якого наявне обтяження його іпотекою, надається за умови отримання згоди кредитора.

Крім спрощення процедури отримання компенсації, законопроєкт №11444 більш чітко прописує як умови її надання, так і ненадання. Зокрема, додається така підстава для відмови як подання заяви по об'єкту, який не був пошкоджений або знищений в результаті російської збройної агресії. Більше того, встановлюється відповідальність за нецільове використання грошових коштів компенсації "єВідновлення".

"Пропонований нами законопроєкт врегульовує внесення до Реєстру пошкодженого та знищеного майна інформації про пошкоджені/знищені об’єкти нерухомого майна для цілей, не пов’язаних з наданням компенсації. Внесення такої інформації є актуальним для не нарахування та не сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки", - зазначила Шуляк.

Нагадаємо, днями у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11440, який пропонує спростити процес отримання компенсацій "єВідновлення" громадянам, чиє житло не внесено у Державний реєстр речових прав. Раніше у такому випадку потрібно було звертатись до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) за витягом про право власності на житло. Але якщо цей витяг отримати в БТІ з тих чи інших причин було неможливо, єдиним варіантом довести своє право власності і, відповідно, право на компенсацію, був суд.

"У разі ухвалення законопроєкту №11440 отримувати витяг з БТІ буде необовʼязково, якщо архіви втрачено або вони розташовані на тимчасово окупованих територіях, а значить, можна буде обійтися і без суду, що зменшить навантаження на судову систему, а отримати компенсацію стане простіше", - підсумувала Олена Шуляк.