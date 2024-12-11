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У ВР вважають за необхідне прийняття законопроєкту з добудови Хмельницької АЕС

Середа 11 грудня 2024 13:14
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У ВР вважають за необхідне прийняття законопроєкту з добудови Хмельницької АЕС Фото: у ВР вважають за необхідне прийняття законопроєкту з добудови Хмельницької АЕС (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

В Україні потрібно добудувати два енергоблоки Хмельницької атомної електростанції, які дадуть країні 2,2 ГВт додаткової гарантованої потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народної депутатки Вікторії Гриб.

"Самі атомні станції ворог не чіпає. Тому що це вже буде червона лінія, яку якщо перетнути, то буде інше ставлення у міжнародних гравців. І я вважаю що так, потрібно добудовувати і тим паче ми ж починаємо не з чистого зараз аркуша", - сказала вона.

Гриб додала, що законопроєкт з добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС вже був внесений в Раду і схвалений профільним комітетом з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Чому його не виносять в зал, я зараз не розумію. Законодавчих перепон на сьогоднішній день не існує. Можна виносити його, ставити в порядок денний і голосувати", - підкреслила вона.

Раніше народний депутат Євген Пивоваров заявляв, що добудова енергоблоків Хмельницької АЕС дасть Україні 2,2 ГВт найдешевшої електроенергії.

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Хмельницкая АЭС Електроенергія
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