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Провайдеров хотят обязать раскрывать данные пользователей правоохранителям

Автор: РБК-Украина

В Верховную раду подан законопроект, который предусматривает облегчение правоохранителям доступа к персональным данным интернет-пользователей.

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Проект закона №4004 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс для повышения эффективности борьбы с киберпреступностью и использования электронных доказательств" размещен на сайте Верховной рады.

Документ предусматривает обязательство для интернет-провайдеров установить за свой счет оборудование, необходимое для проведения розыскных действий и предоставляющее правоохранительным органам доступ к информации о абоненте, маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержании.

Провайдеры должны способствовать проведению следственных мероприятий и недопущению их разглашения.

Также авторы законопроекта хотят дополнить перечень процессуальных источников доказательств электронными файлами. Среди них указаны текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи, виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.

Ранее в Верховной раде комитет по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов рекомендовал депутатам принять закон "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты".

Также депутатам рекомендуют ограничить должникам по оплате жилищно-коммунальных услуг выезд за границу.

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