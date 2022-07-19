В ВР создали ВСК для мониторинга получения и использования международной помощи

В парламенте создали Временную специальную комиссию ВР по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление №7563, за которое проголосовали 314 народных депутатов.

По словам председателя партии "Слуга народа" Елена Шуляк, которая также вошла в состав ВСК, комиссия будет готовить законодательные инициативы для создания парламентского контроля над использованием международной материально-технической помощи от партнеров, в частности - вооружения. Также она будет изучать, были ли случаи ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения или использования такой помощи.

"Российская пропаганда активно разгоняет фейки о якобы ненадлежащем использовании Украиной оружия от западных партнеров, пытаясь сорвать дальнейшие поставки. Украина готова доказать всему миру, что применение международной помощи на фронте является абсолютно прозрачным и эффективным. Создание этой ВСК поможет нам осуществлять парламентский контроль за этим вопросом и иметь четкие опровержения пропаганды Кремля", - пояснила она.

Кроме Елены Шуляк, в состав ВСК вошли такие депутаты от "Слуги народа" Александр Завитневич (заместитель председателя ВСК), Вадим Галайчук, Леся Забуранная, Александр Мережко, Юрий Мисягин, Галина Михайлюк, Егор Чернев.

Также членами ВСК являются депутаты от всех фракций, представленных в ВР.