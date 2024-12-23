У ВР розповіли, коли українцям стануть відомі розміри виплати з Міжнародного реєстру збитків

Українці продовжують подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, але над формулами щодо визначення розмірів компенсацій за ними в Гаазі все ще працюють. За попередніми прогнозами, перші рішення щодо виплат почнуть зʼявлятися не раніше чим за два роки, а старт перших виплат буде залежати від того, за рахунок яких коштів створять компенсаційний фонд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

За її словами, нині реалізована тільки перша складова майбутньої міжнародної системи щодо виплат за злочини, здійснені РФ у відношенні України. Йдеться про запуск можливості подавати заяви у Міжнародний реєстр збитків.

Алгоритм розрахунку виплат зʼявиться не раніше 2026 року, коли почне працювати наступна складова системи - Компенсаційна комісія. А старт перших виплат залежатиме від того, як буде наповнюватись Компенсаційний фонд, який стане третьою складовою системи.

"Сьогодні нам постійно задають питання, коли почнуть виплачувати компенсації за заявами, які подані до Міжнародного реєстру збитків. І зокрема про те, яким буде розмір цих виплат. Але про це наразі говорити просто зарано - цього не знає ніхто. Реєстр - складна система, яку створюють у три кроки. Спочатку запустили технічну можливість подавати заяви, яку створили на основі нашого Реєстру пошкодженого і знищеного майна", - пояснила Олена Шуляк.

За її словами, згодом мають створити Компенсаційну комісію, яка розробить формулу, за якою будуть встановлюватись розміри виплат. І останній крок - створення Компенсаційного фонду, з якого ці виплати будуть здійснюватись

Вона також наголосила, що за попередніми прогнозами Компенсаційна комісія може почати працювати з 2026 року, а перші рішення щодо визначення розміру очікують з 2027 року.

"Процес, як бачимо, не швидкий. Але це зрозуміло, оскільки йдеться про міжнародне право, якому притаманні ретельність, що вимагає часу. Тим паче, що до створення Компенсаційної комісії попередньо долучаються 55 країн", - зауважила Шуляк.

Вона також нагадала, що у Реєстрі крім збитків за знищене житло, буде ще 45 різноманітних категорій. Одна з них – смерть близької людини. Ця категорія вже готується до запуску – вона буде наступною після житла. Більше того, заявниками зможуть бути не лише фізичні, а і юридичні особи. Ця категорія також на етапі технічного впровадження.

Нардепка уточнила, що за кожною із 45 категорій будуть різні правила верифікації і вимоги до документів – відповідні форми. Вже готові 13 із них, а всі 45 категорій хочуть запустити до середини наступного року.

Як повідомлялось, згодом відкриють й інші категорії заяв, зокрема, пов'язані з порушенням особистої недоторканності, втратою майна, доходу або засобів до існування, збитками бізнесу та іншими економічними втратами, втратою доступу до державних послуг, втратою історичної, культурної та релігійної спадщини, шкодою, завданою навколишньому середовищу та природним ресурсам, розмінуванням та очищенням від нерозірваних боєприпасів.