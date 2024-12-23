В ВР рассказали, когда украинцам станут известны размеры выплаты из Международного реестра убытков

Украинцы продолжают подавать заявления в Международный реестр убытков, но над формулами по определению размеров компенсаций по ним в Гааге все еще работают. По предварительным прогнозам, первые решения по выплатам начнут появляться не раньше чем через два года, а старт первых выплат будет зависеть от того, за счет каких средств создадут компенсационный фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

По ее словам, сейчас реализована только первая составляющая будущей международной системы по выплатам за преступления, совершенные РФ в отношении Украины. Речь идет о запуске возможности подавать заявления в Международный реестр убытков.

Алгоритм расчета выплат появится не раньше 2026 года, когда начнет работать следующая составляющая системы - Компенсационная комиссия. А старт первых выплат будет зависеть от того, как будет наполняться Компенсационный фонд, который станет третьей составляющей системы.

"Сегодня нам постоянно задают вопрос, когда начнут выплачивать компенсации по заявлениям, которые поданы в Международный реестр убытков. И в частности о том, каким будет размер этих выплат. Но об этом пока говорить просто рано - этого не знает никто. Реестр - сложная система, которую создают в три шага. Сначала запустили техническую возможность подавать заявления, которую создали на основе нашего Реестра поврежденного и уничтоженного имущества", - пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, впоследствии должны создать Компенсационную комиссию, которая разработает формулу, по которой будут устанавливаться размеры выплат. И последний шаг - создание Компенсационного фонда, из которого эти выплаты будут осуществляться

Она также отметила, что по предварительным прогнозам Компенсационная комиссия может начать работать с 2026 года, а первые решения по определению размера ожидают с 2027 года.

"Процесс, как видим, не быстрый. Но это понятно, поскольку речь идет о международном праве, которому присущи тщательность, требующая времени. Тем более, что к созданию Компенсационной комиссии предварительно приобщаются 55 стран", - отметила Шуляк.

Она также напомнила, что в Реестре кроме убытков за уничтоженное жилье, будет еще 45 различных категорий. Одна из них - смерть близкого человека. Эта категория уже готовится к запуску - она будет следующей после жилья. Более того, заявителями смогут быть не только физические, но и юридические лица. Эта категория также на этапе технического внедрения.

Нардеп уточнила, что по каждой из 45 категорий будут разные правила верификации и требования к документам - соответствующие формы. Уже готовы 13 из них, а все 45 категорий хотят запустить до середины следующего года.

Как сообщалось, впоследствии откроют и другие категории заявлений, в частности, связанные с нарушением личной неприкосновенности, потерей имущества, дохода или средств к существованию, убытками бизнеса и другими экономическими потерями, потерей доступа к государственным услугам, потерей исторического, культурного и религиозного наследия, вредом, причиненным окружающей среде и природным ресурсам, разминированием и очисткой от неразорвавшихся боеприпасов.